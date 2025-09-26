Haberler

Hasta Nakil Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hasta nakil aracı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi, sürücü G.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, G.Y. (46) yönetimindeki 52 RC 860 plakalı hasta nakil aracı, Dedeli Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü G.Y, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgedeki trafik akışı, bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
