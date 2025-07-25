Hasta Bebek Ambulans Helikopterle Elazığ'a Nakledildi

Hasta Bebek Ambulans Helikopterle Elazığ'a Nakledildi
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Muş'ta akut solunum yetmezliği ve metabolik sendrom tanısı konulan 9 aylık bir bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Muş'ta hasta bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde akut solunum yetmezliği ve metabolik sendrom tanısı konulan 9 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için Elazığ'a sevk edildi.

Bunun üzerine hasta bebek, ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulans helikoptere alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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