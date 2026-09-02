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Meriç'te 2 bin dönüme sulama hattı tamamlandı

Meriç'te 2 bin dönüme sulama hattı tamamlandı
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde 2 bin dönüm tarım arazisini sulayacak hat tamamlandı. Proje 2026 yatırım programı kapsamında hayata geçirildi, üreticilere hayırlı olması dilendi.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde 2 bin dönüm tarım arazisine su ulaştıracak sulama hattı tamamlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, projenin 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacak sulama hattının hizmete alındığını aktaran Ciğerci, yatırımın ilçeye, köye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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