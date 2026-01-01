Hasankeyf Kaymakamı İmrak yeni yıla görevi başında giren jandarma personelini ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan jandarma personelini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, yeni yılı görevi başında karşılayan jandarma personeliyle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerinin büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade etti.