Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İmrak yeni yıla görevi başında giren jandarma personelini ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı İmrak yeni yıla görevi başında giren jandarma personelini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldi ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. İmrak, güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağlamak için büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan jandarma personelini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, yeni yılı görevi başında karşılayan jandarma personeliyle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerinin büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?