Hasan Özdemir Keban SS 19 Nolu Kooperatif Başkanlığına Yeniden Seçildi
Keban-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Hasan Özdemir yeniden göreve seçildi. Özdemir, Keban halkına daha iyi hizmet sunma sözü verdi.
Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Özdemir seçildi.
Keban-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı.
Yapılan seçimde mevcut Başkan Hasan Özdemir yeniden seçildi.
Özdemir, yaptığı konuşmada, yolcu taşımacılığında Keban halkına daha iyi hizmet sunmak için gayret göstereceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel