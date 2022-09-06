Üye Girişi
Haberi Paylaş

HARŞİT ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME

Güncel Haberler

GÜMÜŞHANE'deki Harşit Çayı'nda balık ölümleri meydana gelirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınıp, inceleme başlatıldı.

GÜMÜŞHANE'deki Harşit Çayı'nda balık ölümleri meydana gelirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınıp, inceleme başlatıldı.

Kentte Vauk Dağı'ndan doğan ve Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Özcan Mahallesi'nden geçen çayın 2 kilometrelik bölümünde ölü sazanların kıyıya vurduğu görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak, inceleme başlattı. Mahallede yaşayan Emre Karagül (30), balık ölümlerini fark ettiklerini belirterek, "Su azaldığı içinde olabilir, diye düşünüyorum. Üzücü bir görüntü olduğu çok net. Kızım 'Balıklar neden ölmüş?' diye soruyor. Gerçekten üzülüyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Karadeniz Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title