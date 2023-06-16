Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı adlı tema parkı Cuma günü halka açıldı. Park, ziyaretçilere Harry Potter filmlerinin perde arkasını keşfetme ve filmlerin büyülü dünyasını interaktif biçimde deneyimleme olanağı sunuyor. Tokyo'nun Nerima semtindeki eski Toshimaen alanı üzerine inşa edilen stüdyo, dünyanın en büyük kapalı Harry Potter cazibe merkezi ve Asya'da açılan ilk Warner Bros. Stüdyo Turu olma özelliğini taşıyor.

HABER: Harry Potter filmlerinin perde arkasını gösteren tema parkı Tokyo'da açıldı

KATEGORI·: Kültür/Eğlence

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Açılış töreninden çeşitli görüntüler

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Warner Bros. Stüdyo Turu Tokyo - Harry Potter'ın Yapımı adlı tema parkı Cuma günü halka açıldı. Park, ziyaretçilere Harry Potter filmlerinin perde arkasını keşfetme ve filmlerin büyülü dünyasını interaktif biçimde deneyimleme olanağı sunuyor.

Tokyo'nun Nerima semtindeki eski Toshimaen alanı üzerine inşa edilen stüdyo, dünyanın en büyük kapalı Harry Potter cazibe merkezi ve Asya'da açılan ilk Warner Bros. Stüdyo Turu olma özelliğini taşıyor.

Filmde Draco Malfoy rolünü oynayan İngiliz aktör Thomas Andrew Felton, açılış töreninde serinin oyuncuları adına konuşarak "büyücülük dünyası için bu muhteşem yeni yuvanın yapımında ayrıntılara çok dikkat edildiğine" dair takdirini ifade etti.

Londra'dan sonra dünyada türünün ikinci örneği olan bu cazibe merkezinde Diagon Yolu ve Yasak Orman gibi ikonik film setleri, kostümler ve dekorların yanı sıra interaktif deneyimler de yer alıyor. Örneğin, ziyaretçiler çektikleri selfie fotoğraflarını resim çerçevesine benzer bir ekrana yansıtarak kendilerini film serisinin arka planının bir parçasıymış gibi hissedebiliyor.

Ziyaretçiler, 11 farklı temaya ayrılan, Diagon Yolu mağazalarındaki unsurlardan esinlenilerek özel olarak yaratılmış 7.000'den fazla sahne ve tasarımla dekore edilen dünyanın en büyük Stüdyo Turu Mağazasını da gezebiliyor.

Yapımına 2021 yılında başlanan tema parkı, ziyaretçilerin replika film setlerinde İngiliz mutfağının ve ünlü kaymak birası gibi büyücü tariflerinin tadını çıkarmasına da olanak tanıyor.

Parka giriş için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. 18 yaş ve üzeri için bilet ücreti 6,300 yen (45 ABD doları) iken, 12-17 yaş için 5,200 yen (37 dolar), 4-11 yaş için ise 3,800 yen (27 dolar) olarak belirlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor. (XHTV)