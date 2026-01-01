Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen ve 4 gündür süren otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında 29 Aralık'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanalda arama çalışması yapıyor.

Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor.

Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev yapıyor.

Havanın kararmasıyla aramaya yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık Pazartesi, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.