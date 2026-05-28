Şanlıurfa'da kaybolan 2 kardeş bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaybolan 2 kardeş, jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, babalarının mezarını ziyaret etmek için evden ayrılan Abdullah (8) ile Hasan Başboğa (9), ilçe kırsalında yönlerini kaybetti.

Jandarmaya kaybolduklarına dair ihbarda bulunulan kardeşler, Seferköy Mahallesi civarında ekipler tarafından bulundu.

Çocuklar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ailelerine teslim edildi.