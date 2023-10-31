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Harmancık'ta cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan yaprakla buluştu

Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.