Ukrayna Harkiv Valisi Syniehubov, savaşın kente etkilerini anlattı

UKRAYNA-Rusya savaşında çatışmaların en ağır tahribatları, Harkiv şehrindeki sivil altyapıda yaşandı. Harkiv Valisi Oleh Syniehubov, "Harkiv genelindeki okulların yaklaşık yüzde 50'si ya tamamen yıkılmış ya da çok ciddi şekilde zarar görmüş durumdadır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen şehirde hayat devam ediyor" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında bir grup Türk gazeteci, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Harkiv'de, Vali Oleh Syniehubov ile bir araya geldi. Vali Syniehubov, savaşın başından bu yana bölgede yaklaşık 100 bin ayrı sivil altyapı ve binanın hedef alındığını belirterek, "Savaş öncesinde şehir merkezinde 2 milyon sivilimiz ikamet ediyordu. Savaşın en yoğun ve şiddetli döneminde şehir merkezindeki nüfusumuz 300 bin civarına kadar geriledi. Ancak bölgenin işgalden kurtarılmasının ardından halkımız hızlı bir şekilde geri dönmeye başladı. Güncel durum itibarıyla şehir merkezinde 1 milyon 300 bin, ilçelerde ise 500 bin ila 700 bin civarında insan yaşamaya devam ediyor" dedi.

'100 BİN AYRI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Şehir merkezindeki 1,3 milyonluk mevcut nüfusun hepsinin Harkiv'in yerlisi olmadığını belirten Syniehubov, bölge içinde ciddi göç hareketliliği yaşandığını kaydetti. Vali Syniehubov, "Çoğunluğu sivil altyapılardan oluşan yaklaşık 100 bin ayrı alana saldırı gerçekleştirildi. Bu hasarları kategorize ettiğimizde 60 bin ila 70 bin civarındaki alanı apartmanlar ve özel mülkler oluşturuyor. Diğer bir kategori ise okullar, hastaneler, kreşler, parklar, idari binalar, ticari alanlar ve ofislerdir. Harkiv genelindeki okulların yaklaşık yüzde 50'si ya tamamen yıkılmış ya da çok ciddi şekilde zarar görmüş durumdadır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen şehirde hayat devam ediyor. Hem ilçelerimizde hem de şehir merkezinde insanlarımız yaşamlarını kararlılıkla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan Türk nüfusuna ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin duruma da değinen Vali Syniehubov, "Şahsen birkaç kişiyi tanıyorum, bu yüzden bölgedeki varlıkları tahmin edilebilir. Savaş başladıktan sonra tahliye edilenler arasında Türk vatandaş ve öğrenciler de vardı" ifadesini kullandı.

'TUZ, EKMEKLE KARŞILANACAKLARINI SANDILAR'

Syniehubov, Harkiv'de yoğun Rusça konuşan nüfus bulunması ve Rusya sınırına çok yakın mesafede olunması nedeniyle işgalcilerin ilk başta çok kolay bir zafer beklediklerini ancak bu planın halkın direnişiyle çöktüğünü belirterek, "2022 senesine dönecek olursak, Rusya'nın çok ciddi bir şekilde böyle bir beklentisi vardı. Kendilerinin tuz, ekmekle ya da çiçekle karşılanacağını zannediyorlardı Ukrayna'da, özellikle de Harkiv'de, ancak öyle olmadı. Savaşın 4'üncü yılına girmişken en büyük direnci gösteren, en büyük mücadeleyi veren şehirlerden biri Harkiv'dir. Harkivliler Ruslara çok sağlam bir şekilde sonuna kadar nereye ait olduklarını gösterdiler. Bu pozisyon sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Savaş başladığında Harkiv'de kilometrelerce uzayan gönüllü sayısı vardı ve bunların arasında Rusça konuşan halkımız da bulunuyordu. Ukrayna'nın bağımsızlığını, Harkiv'in güvenliğini savunmak için onlarca gönüllü oluşumlara dahil oldu ve görevlerini sürdürüyor. Gönüllü askerlik yapan sivil vatandaşlarımızın sayısı ve bu yöndeki desteklerine dair elimizde bir istatistik var ancak güvenlik gerekçesiyle bu aşamada paylaşamam" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı