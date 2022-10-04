Harkiv'de Rus güçlerince fırlatılan füze enerji aktarım merkezine isabet etti Güncel Haberler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerince Harkiv'e fırlatılan bir füzenin enerji aktarım merkezine isabet etmesi sonucu santralde büyük hasar meydana geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerince Harkiv'e fırlatılan bir füzenin enerji aktarım merkezine isabet etmesi sonucu santralde büyük hasar meydana geldi. Ukrayna makamları, olayda bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

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