Harkiv'de Rus güçlerince fırlatılan füze enerji aktarım merkezine isabet etti
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerince Harkiv'e fırlatılan bir füzenin enerji aktarım merkezine isabet etmesi sonucu santralde büyük hasar meydana geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerince Harkiv'e fırlatılan bir füzenin enerji aktarım merkezine isabet etmesi sonucu santralde büyük hasar meydana geldi. Ukrayna makamları, olayda bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn - Güncel