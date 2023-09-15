Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi (2)
TUTUKLANDIBursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayarak öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı (71) da boğazını keserek ağır yaralayan Yiğit Balaban (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayarak öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı (71) da boğazını keserek ağır yaralayan Yiğit Balaban (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel