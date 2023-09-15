Haberler

Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIBursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayarak öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı (71) da boğazını keserek ağır yaralayan Yiğit Balaban (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayarak öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı (71) da boğazını keserek ağır yaralayan Yiğit Balaban (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balaban Bursa Suç Güncel Haberler

title