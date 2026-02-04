Albüm: 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Otomatik Buz İstifleme Robotu Testlere Başladı
Çin'in Harbin kentinde düzenlenen 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda otomatik bir buz istifleme robotu test edilmeye başlandı. Robot, milimetre düzeyinde hassasiyetle buz bloklarını taşımak ve birleştirmek için geliştirildi.
HARBİN, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda otomatik bir buz istifleme robotu test aşamasına girdi. 3 Şubat tarihinde test edilmeye başlanan robot, milimetre düzeyinde hassasiyetle buz bloklarını kaldırabiliyor, taşıyabiliyor ve birleştirebiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel