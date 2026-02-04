Albüm: 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Otomatik Buz İstifleme Robotu Testlere Başladı

HARBİN, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda otomatik bir buz istifleme robotu test aşamasına girdi. 3 Şubat tarihinde test edilmeye başlanan robot, milimetre düzeyinde hassasiyetle buz bloklarını kaldırabiliyor, taşıyabiliyor ve birleştirebiliyor.