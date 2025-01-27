Harbin Buz ve Kar Dünyası, 2 Milyonu Aşan Ziyaretçi Ağırladı

HARBİN, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası, pazar günü saat 22.00 itibarıyla 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Tema parkı, 21 Aralık 2024'te kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

Şehrin ikonik simgesi Harbin Buz ve Kar Dünyası, geçen yıl 800.000 metrekare olan alanını bu yıl 1 milyon metrekareye çıkardı. Bu parkın, 26 yıllık tarihindeki en büyük alan oldu. Tema parkının yapımında 300.000 metreküp buz ve kar kullanıldı.