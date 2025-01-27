Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Harbin Buz ve Kar Dünyası, 2 Milyonu Aşan Ziyaretçi Ağırladı

Harbin Buz ve Kar Dünyası, 2 Milyonu Aşan Ziyaretçi Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Harbin kentindeki Harbin Buz ve Kar Dünyası, 21 Aralık 2024'te açılmasının ardından 2 milyondan fazla ziyaretçi aldı. Bu yıl alanını 1 milyon metrekareye çıkaran park, 300.000 metreküp buz ve kar kullanılarak inşa edildi.

HARBİN, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası, pazar günü saat 22.00 itibarıyla 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Tema parkı, 21 Aralık 2024'te kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

Şehrin ikonik simgesi Harbin Buz ve Kar Dünyası, geçen yıl 800.000 metrekare olan alanını bu yıl 1 milyon metrekareye çıkardı. Bu parkın, 26 yıllık tarihindeki en büyük alan oldu. Tema parkının yapımında 300.000 metreküp buz ve kar kullanıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
img

Kız arkadaşı ile tartışma yaşayan genç hayatına son verdi
img

Talisca Fenerbahçe'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.