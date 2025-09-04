Haraç İsteyen Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde haraç istediği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Toros Mahallesi'nde 18 Ocak'ta T.B'nin bıçakla ağır yaralandığı olayın ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan E.K. için savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın motosikletle yanına gittiği T.B'den 250 bin lira haraç istediği, duruma tepki gösteren müştekiyi bacağından bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

E.K. hakkında benzer suçlardan soruşturmalar bulunduğu ve müşteki T.B'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bilgileri de iddianamede aktarıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.