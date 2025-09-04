Haberler

Haraç İsteyen Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, haraç istediği kişi T.B'yi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen E.K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. E.K.'nin motosikletle yanına gittiği T.B'den 250 bin lira haraç istediği ve bıçakla yaraladığı belirtildi. Sanığın daha önce benzer suçlardan da soruşturmaları olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde haraç istediği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Toros Mahallesi'nde 18 Ocak'ta T.B'nin bıçakla ağır yaralandığı olayın ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan E.K. için savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın motosikletle yanına gittiği T.B'den 250 bin lira haraç istediği, duruma tepki gösteren müştekiyi bacağından bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

E.K. hakkında benzer suçlardan soruşturmalar bulunduğu ve müşteki T.B'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bilgileri de iddianamede aktarıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında Arzu Sabancı'dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.