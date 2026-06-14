Haberler

Hatay'da aranan şahıs yakalandı, 500 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da aranan şahıs yakalandı, 500 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polis ekipleri, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şükrü Esen'i yakaladı. Şahsın üst aramasında vücuduna bantla yapıştırdığı 500 gram esrar ele geçirildi.

HATAY'da polis ekipleri, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şükrü Esen'i yakaladı. Esen'in üst aramasında, vücuduna bantla yapıştırdığı 500 gram esrar ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Esen'i sokakta yürürken yakaladı. Esen'in üst aramasında, bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış halde 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Esen, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye sonrasında cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Bizim ülkemizde...
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba