Hatay'da aranan şahıs yakalandı, 500 gram esrar ele geçirildi

HATAY'da polis ekipleri, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şükrü Esen'i yakaladı. Esen'in üst aramasında, vücuduna bantla yapıştırdığı 500 gram esrar ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Esen'i sokakta yürürken yakaladı. Esen'in üst aramasında, bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış halde 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Esen, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye sonrasında cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı