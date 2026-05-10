Haberler

DSÖ, Tenerife'ye ulaşan hantavirüs vakalarının görüldüğü geminin tahliyesini koordine ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, hantavirüs vakaları tespit edilen 'MV Hondius' yolcu gemisinin Tenerife'ye ulaştığını ve yolcuların güvenli tahliyesi için gerekli adımları koordine ettiklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinin Tenerife'ye ulaştığını belirterek, yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi için sonraki adımları koordine ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Tenerife kıyılarına ulaştığını belirten Ghebreyesus, "Limandayız ve yolcuların güvenli bir şekilde karaya çıkışı için sonraki adımları koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Adada panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus da ???????Tenerife'de bulunuyor.

Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na getirilmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı