Haberler

Sky News: Hantavirüs Görülen Gemideki İngilizler Karantinaya Alınacak

Sky News: Hantavirüs Görülen Gemideki İngilizler Karantinaya Alınacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda bandıralı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisindeki 22 İngiliz yolcu ve personeli, hantavirüs salgını şüphesi nedeniyle İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki bir hastaneye sevk edilerek karantinaya alındı.

LONDRA, 10 Mayıs (Xinhua) -- İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda bandıralı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisindeki İngiliz yolcu ve personelin, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside'da bir hastaneye nakledilerek karantinaya alınacağını duyurdu.

Habere göre, hantavirüs salgınının görüldüğü gemide 19 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 22 İngiliz vatandaşı bulunuyor. Söz konusu kişilerin Merseyside'daki Arrowe Park Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Atlantik'teki Tristan da Cunha Adası'nda iki İngiliz vatandaşında hantavirüs tespit edildiğini, üçüncü bir vakada ise virüs şüphesi bulunduğunu duyurmuştu.

Gemide bulunan İngiliz vatandaşlarının herhangi bir semptom göstermediği, ancak durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi. Gemideki tüm İngiliz yolcu ve mürettebat ülkelerine döndükten sonra 45 gün boyunca karantinaya alınacak.

Kaynak: Xinhua
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya

Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya