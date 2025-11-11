Haberler

Hanönü'nde Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Hanönü'nde Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Hanönü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkanı, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hedefini vurguladı.

Hanönü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünüce düzenlenen etkinliğe Kaymakam Emre Oktay, Belediye başkanı Metin Yamalı, Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çubukçu, geleceğe nefes olmak için fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, "Burada ladin, sedir, ceviz, badem ve ıhlamur olmak üzere 200 fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2022 yılından bugüne kadar toplam 187 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Etkinlikte daha sonra fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
