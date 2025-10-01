Hanönü'de Mevlid-i Nebi Konferansı Düzenlendi

Hanönü'de Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğü koordinesinde "Peygamberimiz ve aile ahlakı" temalı konferans düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Selim Demir, Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in hayatı, ailesine karşı davranışları hakkında bilgi verdi.

Yapılan duanın ardından ikramlarda bulunuldu.

Programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ile vatandaşlar katıldı.