Haberler

Hanönü'de Mevlid-i Nebi Konferansı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hanönü'de Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve aile ahlakı' temalı bir konferans düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Selim Demir'in konuşma yaptığı etkinlikte Hz. Muhammed'in hayatı ve aile ahlakı ele alındı.

Hanönü'de Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğü koordinesinde "Peygamberimiz ve aile ahlakı" temalı konferans düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Selim Demir, Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in hayatı, ailesine karşı davranışları hakkında bilgi verdi.

Yapılan duanın ardından ikramlarda bulunuldu.

Programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından soyunma odasında müjdeyi verdi

1-0'lık tarihi zafer sonrası soyunma odasında bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.