Hangzhou-Seul Uçuşunda Lityum Pil Yangını

Güncelleme:
Çin'in Hangzhou'dan Seul'e giden uçakta yolcu kabininde bulunan bir lityum pil kendiliğinden alev aldı. Mürettebatın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayda yaralanan olmadı. Uçak, güvenlik önlemi olarak Shanghai'ye yönlendirildi.

HANGZHOU, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'dan Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden uçakta bir lityum pil kendiliğinden alev aldı. Mürettebatın derhal müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Uçak, cumartesi günü saat 09.47'de Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra, bir yolcunun kabin bagajında bulunan lityum pilin alev aldığı bildirildi.

Mürettebatın olayı kontrol altına almasının ardından, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçak saat 11.05'te Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşu gerçekleştiren Air China, sefer için başka bir uçak tahsis etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
