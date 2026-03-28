Haberler

Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Hande Erçel, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifadede, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve bu tür etkinliklere katılmadığını belirtti. Erçel, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erçel "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hande Erçel'in ifadesi alındı. Erçel ifadesinde "Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğim Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" dedi.

'ÜZÜNTÜ DUYUYORUM'

Erçel ifadesinin devamında, "13 yıldır ekranların önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlem olduğunun farkındayım. Bu sebeple yaşantıma dikkat ediyorum. Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

