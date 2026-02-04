Haberler

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartışma sonucu hamile eşini silahla yaralayan Abdullah A. yakalandı. Zanlı kıskançlık nedeniyle olayın yaşandığını belirtti.

Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Abdullah A. (33) ile hamile eşi Hatice A. (25) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A, silahla eşini sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

Evde ve çevrede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah A'yı kısa sürede yakaladı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
