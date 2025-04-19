Hamile Eşini Bıçakla Alıkoyan Şüpheli Gözaltına Alındı
Karaman'da kavgalı eşi H.K'yi bıçakla rehin alan Y.K, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Hamile kadın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da hamile eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.
Y.K. (35), kavgalı olduğu eşi H.K'yi almak için kayınpederinin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti.
Konuşmak için dışarı çağırdığı H.K'yi bıçakla rehin alan Y.K, eşini Molla Fenari Caddesi'ndeki bir dükkana sokarak alıkoydu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu şüpheli, gözaltına alındı.
Hafif şekilde yaralı olan hamile kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel