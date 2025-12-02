Haberler

Hamas'tan İsrail'e Yardım Eleştirisi: Temel İhtiyaçları Karşılamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği yardımların, bölgedeki insanların asgari ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti. Hükümet, kış şartları nedeniyle acil barınma ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini söyledi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdiği yardım miktarının temel ihtiyaçları asgari seviyede karşılayamadığını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne giren tırlar, halkın asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bölgeye girişine izin verdiği tırların çoğunun ticari ürünler olduğunu ifade eden Kasım, mevcut insani felaket içerisinde "zorunlu olmayan malzemeler" taşındığını kaydetti.

Kasım, "İki milyondan fazla insanı etkileyen krizin büyüklüğüne uygun miktarda temel yardım malzemesi taşıyan tırların girişinin sağlanması gerektiğini" vurgulayarak, "kışın yaklaşması ve zorlu hava koşulları sebebiyle tırların taşıdığı yardımların barınma ihtiyaçlarını karşılayamadığını" kaydetti.

Taşınabilir evlerin önceki ateşkes anlaşmasında kararlaştırıldığını ve Şarm el-Şeyh Barış Anlaşması'nda da kabul edildiğini hatırlatan Kasım, arabulucu ve ilgili ülkeleri Gazze'deki Filistinlilere barınak sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre, İsrail anlaşmaya aykırı biçimde en fazla 200 tırın bölgeye girişine izin veriyor.

Kaynak: AA / Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Sakın evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı

Evinize sokmayın! Dekoratif olarak aldı, vücudunun yüzde 30'u yandı
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!

Arızalanmasa yakalanmayacaktı! Araçtan çıkanlar öyle böyle değil
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.