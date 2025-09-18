Hamas'tan İsrail'e Yanıt: Saldırı Filistin'in Direniş Mesajı

Hamas, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı yakınında düzenlenen ve 2 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının İsrail'in işlediği suçlara yanıt olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımının, Batı Şeria'daki ilhak ve toprak gaspı politikalarının, Arap ülkelerini hedef alan saldırılarının karşılıksız kalmayacağı yönünde bir mesaj olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Filistin ve Arap coğrafyasındaki faşist işgalci İsrail'in suçlarına karşı direniş çemberi genişleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıdan memnuniyet duyulduğu dile getirilen açıklamada, 2 İsraillinin öldüğü saldırının, Filistin halkını ve Arap ülkelerini hedef alan İsrail'e karşı duyulan "büyük öfkenin ifadesi" olduğu vurgulandı.

Halkların kararlılığının her türlü "savaş aletinden" daha güçlü olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkını Arap ve İslam dünyasından tecrit etme girişimlerinin başarısız olacağı kaydedildi.

İsrail saldırılarının yalnızca daha fazla direnişe yol açacağına vurgu yapılan açıklamada, Filistin halkının kendini savunma, topraklarında kalma, kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına bağlı kalacağı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını, Ürdün tarafından geldiği söylenen ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise çatışmada öldüğünü yazmıştı.