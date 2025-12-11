Haberler

Hamas: İsrail'in barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymayarak Gazze'ye barınma malzemelerinin girişini engellemesinin, kış mevsimi ile birlikte yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam şartlarını ağırlaştırdığına dikkat çekti. Uluslararası topluma ve arabuluculara, barınma malzemelerinin girişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine rağmen Gazze'ye temel barınma malzemelerinin girişine izin vermemesinin, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerinden, özellikle de insani protokol ve barınma malzemelerinin girişine ilişkin maddelerden kaçınmasının, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, barınma malzemelerinin girişini engellemesi ve ağır kış şartlarına karşı mevcut çadırların yetersizliği nedeniyle Gazze'de yerinden edilmiş yüz binlerce kişinin yaşadığı acılardan tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Arabuluculara, "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

Arabuluculara ve ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerine "barınma malzemelerinin koşulsuz girişi ve Refah Sınır Kapısı'nın anlaşma maddelerine uygun şekilde iki yönlü açılması için" İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumdan, İsrail'in ihlallerini durdurması, insani protokole uyması ve Filistinlilerin yeniden inşa çalışmalarına başlamasının sağlanması için çabaların artırılması talep edildi.

Son 24 saatte 2 bin 500'ü aşkın yardım çağrısı alındı

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, AA'ya yaptığı açıklamada, son 24 saatte, şiddetli fırtına ve yağışların etkisiyle çadırlarını su basan yerinden edilmiş Filistinlilerden 2 bin 500'ü aşkın yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Gazze'nin farklı bölgelerinde çarşamba sabahından beri etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce çadır yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

Fırtınalı havanın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title