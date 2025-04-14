Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Müzakereleri Uyarısı

GAZZE, 14 Nisan (Xinhua) -- Hamas, İsrail'i devam eden ateşkes müzakerelerini yalnızca sınırlı bir esir takasına indirgemeye çalışmakla suçlayarak, Gazze'deki çatışmaların kalıcı olarak sona ermesine ve Filistin devletinin kurulmasına giden bir yol açılmadığı sürece hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecekleri uyarısında bulundu.

Hamas'ın üst düzey siyasi yetkililerinden Besim Naim pazar günü yaptığı açıklamada görüşmelerin, çatışmalardaki geçici duraklamanın ardından "saldırı ve katliamların yeniden başlatılması için bir kılıf" haline getirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Naim, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, bölgenin yeniden inşasını ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören genel anlaşmaya bağlılıklarının sürdürdüğünü ifade etti.

Hamas heyetinin Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler için cumartesi günü Kahire'ye ulaştığı sırada açıklamalarda bulunan Naim, görüşmelerin "karmaşık" niteliğine dikkat çekti. Naim, bölgesel aktörlerin İsrail'e baskı yapmakta başarısız olduğunu kaydederek, uluslararası toplumu savaşın yol açtığı yıkıma ortak olmakla suçladı.

Naim, Kahire'deki görüşmelerin silahlı çatışmaların sona erdirilmesi, Gazze'nin sınır kapılarının yeniden açılarak insani yardım akışının sağlanması ve savaş sonrası dönemde bölgenin yönetimini denetleyecek bir komite kurulması konularına odaklandığını söyledi.

İsrail ise Hamas'ın Gazze'de iktidarı elinde tutmasına izin vermeyeceklerini söylüyor.

Kahire'deki görüşmelerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor, ancak her iki taraf da bir ilerleme kaydedilmesinin zor olduğunu belirtiyor.