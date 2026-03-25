Hamas, İsrail Meclisi komitesinde Filistinli mahkumlara idam cezasının onaylanmasına tepki gösterdi

Hamas, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak, meclis genel kuruluna göndermesine tepki göstererek, bunun hapishaneleri "doğrudan infaz alanlarına" dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, komitenin "Filistinli esirlerin idamı yasası" olarak bilinen düzenlemeyi ilk okumada onaylaması, "hapishanelerdeki cesur esirlere yönelik öldürme ve infaz suçlarının uygulanmasının önünü açan tehlikeli bir terör adımı" olarak nitelendirildi.

Bunun "savaş esirlerine ilişkin tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri açıkça ihlal ettiği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yasanın tehlikesi konusunda uyarıyoruz. İşgal güçleri bu yasa aracılığıyla, daha önce işkence, yoksun bırakma ve tıbbi ihmal yoluyla uyguladığı yavaş öldürme yöntemlerinin ardından, hapishaneleri doğrudan infaz alanlarına dönüştürmeyi amaçlamaktadır."

Suç teşkil eden bu yasanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunun kaydedildiği açıklamada, uluslararası topluma, insan hakları kurumlarına ve dünyanın tüm özgür insanlara, "nihai olarak kabul edilmeden önce bu suçun durdurulması için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

