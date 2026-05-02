Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'deki ateşkesle ilgili Mısır'da arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki ateşkesin ilk ve ikinci aşamalarının uygulanmasıyla ilgili olarak Mısır'da arabulucularla görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Kasım, Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet ile arabulucular arasında başkent Kahire'de devam eden görüşmelerle ilgili AA'ya bilgi verdi.

Hamas Sözcüsü Kasım, görüşmelerde başta insani boyutla ilgili olmak üzere ateşkesin ilk aşamasına dair maddelerin uygulanması ve ikinci aşamaya geçilmesinin ele alındığını kaydetti.

Kasım, Hamas'ın anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması için arabulucular tarafından getirilen önerilere olumlu bir şekilde yaklaştığını ancak İsrail'in uzlaşmaz tavır takındığını ve ateşkesi sürekli ihlal ettiğini hatırlattı.

Sözcü Kasım, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, uluslararası güçler ve Filistinli grupların silahlarıyla ilgili meseleler de" dahil olmak üzere ikinci aşamayla ilgili sunulan tekliflere olumlu bir şekilde ve ciddiyetle yaklaştıklarını vurguladı.

Filistinli grupların elindeki silahlarla ilgili olarak Hamas Sözcüsü, "Bu konuda tavrımız net. Silahlar, Filistin halkının temel haklarıyla, özellikle de kendi kaderini tayin hakkı ve Filistin devletinin kurulmasıyla bağlantılı. Biz de bu konuya İsrail'in bakış açısından değil ulusal uzlaşıyla eğileceğiz. O nedenle silahlarla ilgili müzakereler ciddi bir şekilde sürüyor." dedi.

Filistin halkının çıkarlarını korumak ve İsrail'in savaşa yeniden başlamasını engellemek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Kasım, İsrail'in sistematik olarak ateşkesi ihlal ettiğini ve 6 aylık süre zarfında 800'den fazla kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail ordusunun, işgali altındaki Sarı Hat'tı sürekli batıya doğru genişlettiğini ve yardım girişlerini engellediğini vurgulayan Kasım, "Çok sayıda ihlal söz konusu. Bu nedenle, İsrail'i anlaşmayı uygulamaya ve bu ihlalleri durdurmaya zorlamak için arabulucuların net, spesifik ve pratik bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Arabulucuların bu yolda çalıştığına inanıyorum, ancak İsrail bu çabaları dikkate almıyor." diye konuştu.