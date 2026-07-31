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Hamas müzakere heyeti üyesi Hamad, İsrail taahhütlerini yerine getirmedikçe hiçbir adım atmayacaklarını söyledi

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Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail'in anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail'in anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın "Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü" vurgulayan Hamad, "İşgal güçleri (İsrail) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamad, silah konusunun tek başına ele alınamayacağını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi diğer ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail'in anlaşmaya uymasının şart olduğunu belirten Hamad, İsrail tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kendilerinin de herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İsrail, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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