Hamas, İsrailli Eşin Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 1 İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. Teslimat sonrası İsrailli esirin kimlik tespiti yapılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, dün enkazdan çıkarıldığı belirtilen 1 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın cesedi İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirin cesedi İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra, Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 15 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas, daha önce 13 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 13 cesetten birinin Nepal vatandaşı, birinin Tayland vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin herhangi esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 16'sı Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 150 Filistinlinin cenazesini iade etmişti. İsrail'in iade ettiği Filistinli esirlere ait cenazelerdeki işkence izleri dikkati çekerken Gazze'deki kimlik tespiti yapabilecek ekipman olmadığı için esirlerin cenazelerinin görüntüleri ailelerinin herhangi bir izden tanıyabilmesi için yayınlanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
