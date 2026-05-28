Hamas: Gazze'deki ateşkes anlaşması İsrail'in ihlalleri nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ve ateşkes ihlallerinin, var olan ateşkes anlaşmasını bozulma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu. Açıklamada, son 48 saatte 20'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilerek, ABD ve garantör ülkelere İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerinin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail ordusunun işlediği "yeni bir suç" ve Şarm eş-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının "açık ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi genelinde sivillere yönelik saldırılarını artırdığı kaydedilen açıklamada, son 48 saatte yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda 20'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, İsrail'in Gazze'ye karşı iki yıl süren "soykırım" sürecine geri dönme niyetini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin verdiği taahhütleri ve garantör ülkelerin çabalarını dikkate almadığı ifade edildi.

Hamas, ABD yönetimi ile ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere "İsrail'in ihlallerini açık şekilde kınama" ve ateşkes anlaşmasının uygulanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
