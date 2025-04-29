Hamas: İsrail'in Gazze Ablukası Savaş Suçudur

Hamas, İsrail'in Gazze'de uyguladığı abluka ve aç bırakma politikasını "savaş suçu" şeklinde nitelendirerek, bunun uluslararası toplum ve yargı kurumlarına yönelik "açık bir meydan okuma" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 60 gündür Gazze Şeridi'ne gıda, su, ilaç ve yakıt girişini engellediği, bu durumun bölgede kıtlığın daha da derinleşmesine yol açtığı vurgulandı.

İsrail işgal hükümetinin Gazze'de masum sivillere karşı aç bırakma politikasını bir silah olarak kullanmaya devam etmesinin; uluslararası toplumu, insani değerleri ve hukuk kurallarını hiçe sayma, başta Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası kurumlara açık bir meydan okuma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, İsrail'in BM personelini gözaltına alırken canlı kalkan olarak kullandığına dair ifadelerine atıfta bulunularak, bunun "İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının ve yardım kuruluşlarını hedef alma politikasının" bir kanıtı olduğu kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumlara "Gazze'de 2 milyondan fazla insanı etkileyen kuşatmayı sona erdirmek ve insani yardımların önünü açmak için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca Arap ve İslam dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve dünya kamuoyuna "Gazze halkına acil yardım ulaştırma ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapma" çağrısı yinelendi.