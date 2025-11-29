Haberler

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarını Savaş Suçu Olarak Değerlendirdi

Güncelleme:
Hamas, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarını ve ev tahliyelerini 'nitelikli savaş suçları' olarak nitelendirerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da baskınları, gözaltıları ve ev tahliyeleri de dahil olmak üzere devam eden tırmanışını, "nitelikli savaş suçları" ve "faşist bir rezalet" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskınlarını, gözaltılarını ve ev tahliyelerini artırması ve halkı terörize etmek için Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri başıboş bırakmasının, savaş suçu olarak nitelendirildiği ve ilhak ve yerinden etme planlarını uygulama girişimlerinde bir artış olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki ulusal güçlere ve gruplara, devam eden bu "faşist saldırganlık" karşısında kararlı durmaya ve İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını hedef alan planlarına karşı koyma seçeneği arkasında birleşmeleri çağrısı yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma "işgalcilerin" sivillere yönelik suçlarını ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile toprak gaspı politikasını ve uluslararası hukukun süregelen ihlallerini durdurması için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Bu gelişmeler, İsrail'in Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını tırmandırmasıyla birlikte yaşandı ve 8 Ekim 2013'te Gazze'de başlayan iki yıllık soykırım savaşından bu yana 1085'ten fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
