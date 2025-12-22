Haberler

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlar darbediliyor, başörtüleri zorla çıkarılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınların darbedildiğini ve başörtülerinin zorla çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınların darbedildiği ve başörtülerinin zorla çıkarıldığını bildirdi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli kadınlara yönelik uygulamalarıyla insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallerine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın esirler avluya çıkarılarak zorla yerlerde oturtuluyor, darbediliyor ve başörtüleri zorla çıkarılıyor. Filistinli kadın esirler ayrıca ses bombaları ve köpeklerle korkutuluyorlar."

Söz konusu saldırılar sırasında bazı kadın esirlerin yaralandıkları aktarılan açıklamada, İsrail'in bu saldırılarını son haftalarda birçok kez tekrarladığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallere karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Filistinli ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 300 Filistinlinin olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırıyor

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırıyor
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
title