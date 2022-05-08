Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi

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Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar için destek gösterisinden detaylar

Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş'ın konuşması

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ile röportaj GAZZE - Gazzeliler, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar için destek gösterisi düzenledi. Gösteride İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş ve Hamas liderlerinden Muşir El-Masri konuşma yaptı.