Hamas, Gazze'deki Son İsrailli Esir Cesedini Aramaya Yeniden Başladı

Güncelleme:
Hamas, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedini aramak için yeniden çalışmalar başlattı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de katıldığı arama, zorluklarla sürdürülüyor.

GAZZE, 8 Ocak (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedini arama çalışmalarına yeniden başladı.

Adının gizli kalması koşuluyla çarşamba günü Xinhua'ya bilgi veren Hamas içinden bir kaynak, arama çalışmalarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde yürütüldüğünü söyledi. İsrail saldırılarının neden olduğu geniş çaplı yıkım ve gerekli ekipmanların bulunmaması nedeniyle arama çalışmalarının büyük zorluklarla yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail devletine ait Kan TV de Hamas ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin, İsrailli polis memuru Ran Gvili'nin cansız bedenini arama çalışmalarına yeniden başladığını bildirdi.

Kan TV'nin bir önceki gün bildirdiğine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gvili'nin cansız bedeni verilinceye kadar Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmayacaklarını" söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
