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Hamas, Gazze'de kış koşullarında İsrail'in yardım engelini felaket olarak niteledi

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Hamas, İsrail'in Gazze'ye prefabrik barınma, ısıtma ve sivil savunma malzemeleri girişini engellediğini bildirdi. Kış ve şiddetli yağış nedeniyle kamplar sular altında kalırken yüz binlerce Filistinlinin mağduriyeti arttı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne barınma ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesinin, ağırlaşan kış koşullarında yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani felaketi derinleştirdiğini bildirdi.

Hamas'tan Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağırlaşan koşullara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de kış şartlarının zorlaşmasına rağmen insani yardım protokollerinin uygulanmamasının felaketi derinleştirdiğine dikkati çekildi. Zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramdan İsrail ve Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu sorumlu tutuldu.

Etkili olan alçak basınç sistemi nedeniyle Filistinlilerin sığındığı kampların ve geçici yerleşim alanlarının sular altında kaldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, İsrail ablukasından ve ateşkes anlaşmasında yer alan insani maddelerin uygulanmasının engellenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İsrail acil ihtiyaçların girişini engelliyor

Hasar gören çadırlarda ve elverişsiz barınma merkezlerinde yaşayan yüz binlerce Filistinlinin kış şartlarıyla birlikte mağduriyetinin arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in prefabrik barınma üniteleri, yapı onarım malzemeleri, ısıtma araç gereçleri ve sivil savunma ekipmanları gibi acil ihtiyaçların bölgeye girişini engellemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Barış Kurulu'nun insani ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı harekete geçmesi ve Gazze'deki koşulların daha da kötüleşmesini önlemesi çağrısı yapıldı.

Garantör ülkelere de seslenen Hamas, insani protokolün eksiksiz uygulanması, yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması için daha etkin rol üstlenilmesi ve İsrail üzerindeki baskının artırılması talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve kış şartları

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze nüfusunun ezici çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte yüz binlerce kişinin sığındığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemesi ve temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken, ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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