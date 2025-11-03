Haberler

Hamas, ABD'nin Gazze'deki İnsani Yardım İddialarını Reddetti

Güncelleme:
Hamas, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Gazze Şeridi'ne giden insani yardımların yağmalandığı yönündeki suçlamalarını asılsız ve siyasi amaçlı olarak nitelendirerek reddetti. Hamas, ABD'nin iddialarını haksız buldu ve Washington'u insani yardım azalmasını meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.

GAZZE, 3 Kasım (Xinhua) -- Hamas, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, Gazze Şeridi'ne giden insani yardımların Hamas üyeleri tarafından yağmalandığı yönündeki iddialarını asılsız ve siyasi amaçlı diye niteleyerek reddetti.

Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada, "Yardım kamyonunun sözde yağmalandığı şeklinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın dile getirdiği asılsız suçlamaları şiddetle kınıyoruz" dedi. ABD'nin iddialarını "temelsiz ve haksız" diye niteleyen Hamas, Washington'ı "zaten sınırlı olan insani yardımın daha da azaltılmasını" meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.

Hiçbir uluslararası ya da yerel yardım kuruluşunun ve konvoylarda çalışan hiçbir sürücünün böyle bir olay bildirmediğini belirten Hamas, "ABD'nin İsrail'in söylemlerini benimsemeye devam etmesi, ahlaki olmayan önyargısını daha da derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor ve onu, Filistin halkına yönelik ablukanın ortağı ve Filistin halkının çektiği acıların sorumlularından biri haline getiriyor" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir insansız hava aracından yapılan gözlemde, Hamas militanlarının Gazze'nin güneyinde bir konvoydaki yardım tırına el koyduğunun görüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada tırın, İsrail'in sağladığı yardım malzemelerini taşıyan insani yardım konvoyunda bulunduğu, tır sürücüsünün durumunun bilinmediği ifade edildi.

Hamas, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yayımladığı görüntünün uydurma olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
