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İran lideri Hamaney: "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır"

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İran lideri Hamaney, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldığını söyledi.

İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.

Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İsrail'e yönelik mesaj yayımlandı.

Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." ifadesine yer verdi.

İran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılar düzenlemesine karşılık olarak İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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