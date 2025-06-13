Hamaney: İsrail Suçlarından Kurtulamayacak

Hamaney: İsrail Suçlarından Kurtulamayacak
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İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı sert bir uyarıda bulunarak, Siyonist rejimin işlediği suçlardan ceza alacağını ifade etti. Hamaney, silahlı kuvvetlerin bu konuda kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle işlediği suçtan sağ kurtulamayacağını belirtti.

İran devlet televizyonu Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı.

Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, öğle saatlerinde verdiği mesajında İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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