İran lideri Hamaney, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Abdullahi ile görüştü

İran lideri Mücteba Hamaney, Silahlı Kuvvetler'in savaş yönetiminden sorumlu birimi hatemi'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile bir araya geldi. Görüşmede, mevcut durum ve olası saldırı hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, Abdullahi ile görüştü.

Abdullahi, ülke lideri Hamaney'e İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut durumu hakkında bir rapor sunarak olası saldırı durumuna karşı hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Abdullahi, Hamaney'in emirleri doğrultusunda ülkenin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunacağını ifade etti, Hamaney de ???????İran Silahlı Kuvvetleri'ne "düşmanla" mücadelenin sürdürülmesi için yeni emirler verdi.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
