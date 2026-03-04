Haberler

İran Medyası: "İran'da Hamaney İçin 'Veda Töreni' Ertelendi"

Güncelleme:
İran, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için bugün yapılması planlanan veda töreninin ertelendiğini açıkladı. Yeni programın daha sonra duyurulacağı belirtildi.

(ANKARA) - İran devlet medyası, ABD ve İsrail saldırılarından öldürülen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için bugün yapılması planlanan veda töreninin ertelendiğini duyurdu.

İran devlet medyasında yer alan habere göre, Hamaney için bugün yapılması planlanan veda törenini ertelendi. Yeni programın ise daha sonra duyurulacağı bildirildi.

