Hamamözü'nde Filistin İçin Destek Açıklaması

Hamamözü'nde Filistin İçin Destek Açıklaması
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki soykırımına dikkat çekmek amacıyla bir destek açıklaması yapıldı. STK'lar ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Filistin'deki insanlık dramına vurgu yapıldı.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın son bulması için, Filistin'e destek açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamaya, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hamamözü Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Ayhan Duman, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözü önünde bir katliam yaptığını ifade ederek,

"Bugün burada Filistin'de yıllardır süregelen insanlık dramına, zulme ve işgale dikkat çekmek için toplandık. Filistin'de zalim İsrail devleti tarafından aylardır tüm dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanmaktadır. Kadınlar, yaşlılar ve özellikle masum çocuklar ağır bombardımanlar altında yaşamlarını yitirmekte, açlık ve susuzlukla mücadele etmektedir. Evler yıkılmakta, camiler, hastaneler, pazar yerleri bombalanmakta, insanlığın en kutsal değerleri ayaklar altına alınmaktadır" diye konuştu.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
