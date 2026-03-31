Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan öğrencilerle fidan dikti

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Orman Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte 500 adet fidan dikerek doğaya olan sorumluluk bilincini artırmayı hedefledi.

Hamamözü Orman Şefliğine ait Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Doğaya olan sorumluluk bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Arslan öğrenciler ile beraber fidan dikti.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Şaban Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Eray Özen
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Rejim değişikliği derken...
Şanlıurfa'da çuvallarda kesilmiş at başı bulundu

Ekipleri dehşete düşüren olay! Çuvallar içinde bulundu

Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma

"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna verdiği yanıt olay