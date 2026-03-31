Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan öğrencilerle fidan dikti
Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Orman Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte 500 adet fidan dikerek doğaya olan sorumluluk bilincini artırmayı hedefledi.
Hamamözü Orman Şefliğine ait Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Şaban Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA / Eray Özen