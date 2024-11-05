Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Tutkunlar Köyü'nü Ziyaret Etti

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Erdoğan beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Tutkunlar köyünü ziyaret etti.

Erdoğan, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Erdoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.