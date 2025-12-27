Suriye'nin Hama ilinde 5 kişinin ölü bulunduğu olayın aile içi cinayet olduğu belirlendi

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir evde 5 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmanın ilk bulguları, olayın aile içi cinayet ve intihar olduğunu ortaya koydu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ön soruşturma sonuçlarına göre, evde yaşayan kocanın önce eşini ve üç kızını öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın nedeninin bulunması ve tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama'da aynı aileden 5 kişinin bir evde ölü bulunduğunu duyurmuş, ilk aşamada ölüm nedenlerinin belirlenemediğini ve olay yerinde incelemelerin devam ettiğini bildirmişti.