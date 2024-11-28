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Haliliye Belediyesi'nden Üretim Aşamasında Kamelya ve Banklar Hizmete Sunuldu

Haliliye Belediyesi'nden Üretim Aşamasında Kamelya ve Banklar Hizmete Sunuldu
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Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde ürettiği kamelya, bank ve piknik masalarını, Haran Üniversitesi Hastanesi'ne monte ederek vatandaşların hizmetine sundu. Bu sayede belediye, bütçeden tasarruf sağlarken hızlı hizmet sunma imkanı buluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından üretilen kamelya ve banklar vatandaşın hizmetine girdi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi bünyesindeki Ahşap ve Metal-İş Atölyesi ile kamelya, bank ve piknik masaları üretilmeye devam ediyor.

Atölyede bulunan kaynak, boyama ve montaj aşamalarından geçen kamelya, piknik masaları ve banklar hazır hale getirilerek, ihtiyaç duyulan bölgelere kazandırılıyor.

Bu kapsamda ustaların özverili çalışmasıyla üretilen kamelya ve banklar Haran Üniversitesi Hastanesinde ihtiyaç duyulan alanlara monte edilerek, hasta ve hasta yakınlarının kullanıma sunuldu.

Harran Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan çalışmalarından dolayı belediyeye teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, satın almak yerine bünyesinde ürettiği kamelya, bank ve piknik masaları ile hizmette hızlı işleyiş sağlanırken, yıllık bütçeden ise büyük tasarruf sağlıyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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